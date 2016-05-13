Лекарство против боли делает людей бесчувственными

Обезболивающее средство, применяемое для лечения головных, мышечных болей, артрита, болей, вызванных простудой или лихорадкой, как оказалось, производит неожиданный эффект. Ученые из Университета Огайо доказали, что ацетаминофен уменьшает степень эмпатии в отношении и физической, и социальной боли, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Читайте такжеПопулярное обезбаливающее Диклофенак связали с инсультами и сердечными приступамиКак показали наблюдения за группой добровольцев, если люди принимали ацетаминофен (1000 миллиграммов) и при этом узнавали о бедах другого, они считали, что пострадавший не особо страдал по сравнению с контрольной группой, не принимавшей ацетаминофен. То есть у добровольцев из основной группы ослабевала способность к сопереживанию - эмпатия.

Читайте такжеПервое впечатление о человеке - самое верноеКстати, ранее было также установлено, что ацетаминофен также притупляет и позитивные эмоции вроде радости. Между тем, способность к эмпатии и эмоциональной реакции на других людей - ключевой аспект социального взаимодействия.