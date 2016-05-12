Дружба с "бывшими" оказалась губительной для здоровья

Психологи из США показали, что поддержание дружеских отношений с бывшими романтическими партнерами вредно для здоровья. Исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences, кратко о нем сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Специалисты установили, что поддержание отношений с бывшими романтическими партнерами преследует разнообразные цели. В частности, для мужчин намного важнее, по сравнению с женщинами, желание продолжить сексуальные и бытовые практики.

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Однако в случае сильной привязанности поддержание длительных отношений без взаимности приводит, по оценкам ученых, к развитию психопатии — синдрома, проявлениями которого считаются бессердечие, лживость, эгоцентричность и низкая эмоциональность.

Читайте такжеЖенщины предпочитают "плохих" мужчин из-за психологического сбояК своим выводам ученые пришли, проведя два исследования. В первом (с 348 участниками) респондентов попросили назвать причины, по которым они могут продолжить общение с бывшим партнером. Во втором (с 513 участниками) респонденты оценили важность и мотивы пребывания человека с бывшим романтическим партнером.