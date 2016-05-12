В австралийской семье, потерявшей троих детей в катастрофе MH17, родилась дочь

В австралийской семье Энтони Маслин и Марит Норрис, которые потеряли троих детей в результате катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" на Донбассе летом 2014 года, родилась дочь.

Девочку назвали Вайолет Мэй. Ее рождение супруги из города Перт называют "потрясающим подарком", сообщает BBC Украина.

"Мы до сих пор живем с чувством боли, но Вайолет и осознание, что все наши четверо детей всегда остаются с нами, привносят свет в нашу тьму", - признались супруги. По их словам, рождение дочери доказывает, что любовь сильнее ненависти.

В 2014 году погибли Мо, Эви и Отис Маслин, которые летели из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Старшему из детей было 12 лет, младшему - восемь. Детей сопровождал дедушка, а родители оставались в Амстердаме.

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