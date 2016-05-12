В Европе проведут масштабное исследование по изучению ранних стадий болезни Альцгеймера

Всего в исследовании примут участие 6 тыс. добровольцев.

В рамках проекта волонтеры будут подвергаться регулярным медицинским осмотрам, проходить сканирование головного мозга и тесты на память и мыслительные способности. Также участники будут привлекаться к клиническим испытаниям новых методов профилактики деменции.

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Авторы исследования надеются, что наблюдение за добровольцами помогут создать диагностический тест для выявления ранних стадий болезни Альцгеймера, до того, как у пациента появятся признаки деменции.

Исследование, названные European Prevention of Alzheimer's Dementia initiative (EPAD), организовано Эдинбургским университетом. На проект будет затрачено 64 млн евро.