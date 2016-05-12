Пеленание увеличивает риск внезапной младенческой смерти

Распространено мнение, что одним из основных факторов риска является сон на животе. Многие исследователи среди факторов риска также называют совместный сон матери с ребенком, слишком мягкую детскую кроватку и искусственное вскармливание, пишет Медпортал.

Авторы во главе с Анной Пис (Anna Pease) пришли к выводу, что пеленание младенцев повышает вероятность развития синдрома внезапной детской смерти: дети, которых перед сном заворачивали в пеленки и спальные мешки, умирали на треть чаще, чем те, чьи родители не практиковали пеленание. Это касалось не только тех малышей, которых укладывали спать на бок или на живот, но и тех, кто спал на спине.

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Наибольший риск внезапной смерти был зафиксирован среди детей старше 6 месяцев, родители которых продолжали их пеленать. Ученые связывают это с тем, что такие малыши уже умели поворачиваться и не спали всю ночь на спине.

Впрочем, ученые подчеркивают, что они не могут утверждать, что именно пеленание было причиной гибели детей. Они не исключают, что свой вклад могли вносить и какие-то другие факторы. Несмотря на это они считают, что пеленать детей старше полугода уже не нужно.