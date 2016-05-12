Голодание полезно для печени - медики

Он помогает снизить риск жировой болезни печени. Речь идет о белке GADD45B, пишет meddaily.ru, со ссылкой на The Hindustan Times.

По данным специалистов, снижение калорийности рациона, в том числе краткосрочное голодание, нормализует обмен веществ. В процессе голодания благодаря стрессорным молекулам печень поглощает меньше жирных кислот, и ускоряется метаболизм глюкозы. В исследовании мыши, у которых активность гена, связанного с белком GADD45B, была снижена, оказались более склонны к жировой болезни печени.

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Когда уровень белка восстанавливали, содержание жира в печени и метаболизм глюкозы нормализовались. Кроме того, исследование показало: у людей с низкими уровнями GADD45B был повышен уровень глюкозы в крови, и накапливалось больше жира в печени. Специалисты планируют продолжить свои исследования.