Эффект от фастфуда ученые сравнили с диабетом

Известно, что фастфуд и прочие вредные продукты негативно отражаются на здоровье. Но не все понимают, насколько они в действительности опасны. Как передает meddaily.ru со ссылкой на РИА "Новости", вредная пища наносит удар почкам и другим органам не меньше, чем высокий уровень сахара у лиц с диабетом 2 типа.

Комментирует Хавови Чичгер из Университета Раскина: "Диета жителей Запада содержит в себе все больше "мусорной" пищи, и сегодня у нас постепенно набираются свидетельства в пользу того, что чрезмерное употребление таких блюд увеличивает шансы на развитие диабета второго типа и ожирения. Мы показали, что употребление этой пищи вызывает те же изменения в транспортировке глюкозы в почках, как и диабет второго типа".

Выводы были сделаны по итогам наблюдения за крысами. Животных кормили шоколадными батончиками, кексами, зефиром и низкокачественным сыром в течение 8 недель. Также была контрольная группа животных, питавшихся нормальной пищей, и группа сидевших на высококалорийной диете с 60% долей жира.

Читайте такжеЕда домашнего приготовления - самая полезная для здоровьяИтак, у основной группы менялась работа белков из семейств GLUT и SGLT, управляющих переносом молекул сахаров внутри кровеносных сосудов и почек. В почках эти молекулы играют роль фильтра. Он отлавливает молекулы глюкозы и возвращает их назад в кровоток. Нарушения в работе этих белков (повышенная активность) - одно из следствий развития диабета второго типа и ряда других отклонений метаболизма. Кстати, уже есть несколько экспериментальных противодиабетических средств, блокирующих белки-транспортеры глюкозы в почках. И это снижает уровень сахара в крови.