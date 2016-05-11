Ученые в США изобрели искусственную кожу

Нанесенная на кожу пленка высыхает и выглядит как кожа молодого человека, говорят авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Materials, пишет ВВС

На данный момент рассматривается возможность коммерческого запуска этого продукта.

Американские ученые говорят, что подобная "вторая кожа" может быть использована в будущем для дозировок определенных видов лекарств или же для защиты натуральной кожи от солнечных лучей.

Группа исследователей из Гарвардского медицинского института и Массачусетского технологического института протестировали свой препарат на нескольких добровольцах, нанося пленку под глаза, на руки и ноги.

Пленка из полисилоксанового полимера производилась в лаборатории из молекул силикона и кислорода.

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Хотя пленка синтетическая, она имитирует биологическую кожу и представляет собой пропускающий воздух защитный слой.

Ученые утверждают, что эта пленка способствует увлажнению кожи, удерживая в ней жидкость, и делает ее более эластичной.

"Вторая кожа"

С возрастом кожа человека теряет эластичность. Участки кожи, на которые наносилась пленка, выглядели более ровными и менее морщинистыми.

По словам ученых, пленка практически невидима, ее можно носить весь день, и она никак не реагирует на пот или капли дождя.

Однако они подчеркивают, что для ее коммерческого производства необходимы дополнительные исследования. Полимер также должен быть одобрен регулирующими органами.

Доктор Тамара Гриффитс из Британской ассоциации дерматологов говорит, что мешки под глазами возникают с возрастом из-за выступания жировых слоев.

Хотя это абсолютно естественный процесс, многим это не нравится, и люди часто пытаются избавиться от этих возрастных проявлений, иногда даже прибегая к пластической хирургии.

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По словам доктора Гриффитс, результаты применения пленки сравнимы с результатами хирургического вмешательства, но при этом использование пленки не несет никаких рисков. Однако она подчеркивает, что, хотя эта новая терапия выглядит многообещающе, необходимы дальнейшие исследования.

Профессор Роберт Лангер, возглавивший американское исследование, говорит, что разработка "второй кожи", которая остается невидимой, удобной и эффективной, представляет целый ряд сложностей.

"У этого материала должны быть определенные оптические свойства, иначе он будет плохо выглядеть, и у него должны быть определенные механические свойства, иначе он будет неэффективен", - добавляет он.

По его словам, исследователи надеются в ближайшем будущем приступить к тестированию этой искусственной кожи на пациентах с различными кожными заболеваниями.