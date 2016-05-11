Лишний вес назвали залогом долгой жизни - учёные

Исследователи из больницы при Копенгагенском университете обнаружили, что у людей, которые страдают избыточным весом, в последние десятилетия снизились шансы ранней смерти по различным причинам. Причины изменений пока неясны, однако полученные результаты указывают на возможность пересмотра взглядов на ожирение. Статья с результатами исследования опубликована в Journal of the American Medical Association, сообщает Lenta.ru.

Ученые изучили динамику изменений показателей индекса массы тела (ИМТ), связанного с незначительной смертностью. Для этого они рассмотрели три группы людей, представляющих население Дании: 13 тысяч человек, которые принимали участие в медицинских исследованиях в 1976-1978 годах; 9482 человек в 1991-1994 годах и 97 тысяч человек в 2003-2013 годах. Исследователи отследили, меняется ли с годами риск смертности у людей с определенными ИМТ.

Читайте такжеСила внушения поможет сбросить вес, показал экспериментСпециалисты обнаружили, что значение ИМТ, которое ассоциируется с незначительной смертностью, неожиданно увеличилось на три пункта в течение трех десятилетий с 1976 до 2013 года и достигло 27 килограммов на квадратный метр. Согласно ВОЗ, показатели ИМТ от 25 до 30 килограммов на квадратный метр соответствуют избыточной массе тела или состоянию предожирения. Более того, у людей с ожирением первой степени (ИМТ более 30 килограммов на квадратный метр) коэффициент риска смертности по различным причинам снизился с 1,3 до одного.

Результаты оказались справедливыми для всех возрастов, вне зависимости от пола, курения, а также истории болезней, связанной с сердечно-сосудистыми нарушениями или раком. Таким образом, оптимальный ИМТ теперь затрагивает группу людей, которые сейчас рассматриваются как обладающие избыточным весом. Если этот вывод будет подтвержден в других исследованиях, то это укажет на необходимость пересмотра классификации ВОЗ, которая помещает лишний вес в категорию факторов риска.

Читайте такжеГрамотный режим сна поможет похудетьИндекс массы тела показывает соответствие массы тела человека и его роста и позволяет оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Индекс рассчитывается как масса тела, деленная на квадрат роста (в метрах). ИМТ менее 18 килограммов на квадратный метр соответствует недостаточному весу, а более 40 килограммов на квадратный метр — высшей степени ожирения.