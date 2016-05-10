Пожилые люди ощущают боль острее - исследование

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что у них более выражен скачок противовоспалительных цитокинов в ответ на болевое воздействие по сравнению с молодыми индивидуумами, пишет Здоровье.

Плюс к этому у старожилов концентрация этих цитокинов остаётся достаточно высокой в течение длительного времени. Повышенная активация иммунной системы может изменять гомеостаз организма и провоцировать различные аутоиммунные нарушения, вероятность возникновения которых и так увеличивается с возрастом. Кроме того, по мнению ученых, это может означать, что пожилые люди более подвержены риску развития хронической боли.

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Впрочем, зная о подобной особенности своего организма, пожилой человек может предпринять срочные меры по ликвидации дискомфортных ощущений. То есть принять противовоспалительные обезболивающие препараты сразу после травмы, не дожидаясь пика боли и уж тем более ее хронизации.