Ученым удалось восстановить зрение с помощью стволовых клеток

Об этом говорится в материале, опубликованном на портале ScienceAlert, пишет Ремедиум.

В 2014 году в рамках пилотного проекта 70-летней пациентке под сетчатку глаза были имплантированы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC), полученные в лаборатории из клеток кожи женщины.

Спустя два года после имплантации ученые зафиксировали частичное восстановление зрения у пациентки, что свидетельствует об успехе экспериментального лечения.

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«Я очень рад, что операция прошла без осложнений. Тем не менее это только первый шаг к использованию iPSC в регенеративной медицине. Мы будем продолжать работать до тех пор, пока это лечение не станет доступным для многих пациентов», - заявил руководитель проекта Масайо Такахаси (Masayo Takahashi).

В Великобритании в 2015 году также стартовали первые клинические исследования лечения стволовыми клетками возрастной макулярной дистрофии. В рамках проекта ученые намерены прооперировать 10 добровольцев.