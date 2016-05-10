Ученым удалось восстановить зрение с помощью стволовых клеток

11:15, 10 мая 2016
Зарубежные новости
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Японские ученые описали первый успешный случай лечения возрастной макулярной дегенерации (АМД) стволовыми клетками кожи. 

Японские ученые описали первый успешный случай лечения возрастной макулярной дегенерации (АМД) стволовыми клетками кожи / uhod-za.ru

Об этом говорится в материале, опубликованном на портале ScienceAlert, пишет Ремедиум.

В 2014 году в рамках пилотного проекта 70-летней пациентке под сетчатку глаза были имплантированы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC), полученные в лаборатории из клеток кожи женщины. 

Спустя два года после имплантации ученые зафиксировали частичное восстановление зрения у пациентки, что свидетельствует об успехе экспериментального лечения.

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«Я очень рад, что операция прошла без осложнений. Тем не менее это только первый шаг к использованию iPSC в регенеративной медицине. Мы будем продолжать работать до тех пор, пока это лечение не станет доступным для многих пациентов», - заявил руководитель проекта Масайо Такахаси (Masayo Takahashi).

В Великобритании в 2015 году также стартовали первые клинические исследования лечения стволовыми клетками возрастной макулярной дистрофии. В рамках проекта ученые намерены прооперировать 10 добровольцев. 

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