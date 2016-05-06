Ожирение может передаваться от человека человеку

Все упирается в дисбаланс микрофлоры кишечника. У людей с ожирением особая микрофлора. И есть основания полагать, что бактерии, характерные для тучных людей, могут жить вне их тел. А, значит, они способны передаваться другим, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Проникая внутрь организма, эти бактерии нарушают флору и запускают целый ряд цепных реакций, приводящих к набору веса.

Ученые в рамках изучения микрофлоры обратили внимание на бактерии, образующие споры внутри тела. Споры могут оставаться в спящем состоянии длительное время в желудочно-кишечном тракте. И было установлен: треть бактерий здорового человека производила споры, что позволяло данным видам бактерий в итоге выживать вне тела и передаваться между людьми. О передаче микрофлоры ранее ни разу не говорилось.

Читайте такжеГрамотный режим сна поможет похудетьПолучается, это новый способ распространения болезней. Хотя, возможно, таким образом можно поделиться и здоровьем. Что касается ожирения, то примерно 2% веса тела связаны с бактериями. Теперь ученым предстоит расшифровать геном бактерий, формирующих споры, и провести эксперименты с лабораторными животными.