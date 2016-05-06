Кандидоз может привести к психическим заболеваниям

Распространенная грибковая инфекция, вызванная грибками Candida albicans, возможно, приводит к развитию шизофрении и биполярному расстройству, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Данный вывод был сделан по итогам исследования статистики психических расстройств среди пациентов с кандидозом.

Читайте такжеУченые обнаружили биологическую причину шизофренииИтак, шизофрения и биполярное расстройство чаще диагностированы у мужчин с кандидозом. А вот у женщин инфекция выливалась в плохие показатели обычного теста на память. Ученые пока точно не знают, вызывает ли грибок развитие психических расстройств. Не исключено, что общее ослабление иммунитета стоит за выявленной закономерностью.

Эксперты подчеркивают: с грибковой инфекцией нужно бороться в любом случае. Предотвратить ее развитие поможет отказ от активного потребления сахара, ненужных курсов антибиотиков, следование режиму гигиены. Стресс также способствует ослаблению иммунитета и, как следствие, появлению кандидоза.