Кандидоз может привести к психическим заболеваниям

13:27, 06 мая 2016
Зарубежные новости
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Шизофрения и биполярное расстройство чаще диагностированы у мужчин с кандидозом.

Психические болезни и кандидоз оказались связаны / Фото: newsru.co.il

Распространенная грибковая инфекция, вызванная грибками Candida albicans, возможно, приводит к развитию шизофрении и биполярному расстройству, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Данный вывод был сделан по итогам исследования статистики психических расстройств среди пациентов с кандидозом.

Читайте такжеУченые обнаружили биологическую причину шизофренииИтак, шизофрения и биполярное расстройство чаще диагностированы у мужчин с кандидозом. А вот у женщин инфекция выливалась в плохие показатели обычного теста на память. Ученые пока точно не знают, вызывает ли грибок развитие психических расстройств. Не исключено, что общее ослабление иммунитета стоит за выявленной закономерностью.

Эксперты подчеркивают: с грибковой инфекцией нужно бороться в любом случае. Предотвратить ее развитие поможет отказ от активного потребления сахара, ненужных курсов антибиотиков, следование режиму гигиены. Стресс также способствует ослаблению иммунитета и, как следствие, появлению кандидоза.

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