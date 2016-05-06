Робот-хирург впервые провел операцию на мягких тканях - СМИ

Американскому умному автономному роботу для работы с тканями (Smart Tissue Autonomous Robot, STAR) впервые в истории удалось провести операцию на мягких тканях живого организма — наложение кишечного анастомоза (соединение элементов тонкой кишки). Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Science News.

В настоящее время роботы практически не способны действовать в качестве хирургов: они точно делают надрезы, продевают нитки и затягивают их в узлы — однако качество их визуальных систем оставляет желать лучшего. Машины плохо различают границы между внутренними органами, кровеносными сосудами и другими элементами организма человека, и поэтому пока применялись только «на подхвате» у живых хирургов.

Читайте такжеРоботы-хирурги "убили" 144 пациентаОднако STAR частично решил эту проблему за счет флуоресценции в ближнем инфракрасном диапазоне и техники пленоптической визуализации — он создает трехмерную модель мира, сопоставляя изображения с нескольких видеокамер. Для максимально точного контроля над своими движениями STAR применяет манипулятор с восемью степенями свободы.

Под руководством человека STAR удалось наложить швы и кишечный анастомоз (соединение элементов тонкой кишки) так же хорошо, как это делают живые хирурги. Однако времени на все эти манипуляции роботу понадобилось в пять раз больше.