Вид на океан из окна дома укрепляет психическое здоровье

Новое исследование, проведенное в Мичиганском университете, показало: у людей, живущих с видом на водоем, уровень стресса был снижен. А вот зеленые насаждения за окном от стресса не спасали. Исследователи собрали информацию о видах из окон жилых домов Веллингтона - столицы Новой Зеландии, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Читайте такжеКрасивый вид за окном улучшает здоровьеВеллингтон омывается Тасмановым морем на севере и Тихим океаном на юге. Ученых интересовали виды из окна на водоемы и зеленые насаждения. Также специалисты оценили уровень стресса у добровольцев. Известно, что высокий уровень стресса повышает риск возникновения проблем с психикой, например, расстройств настроения.

Читайте такжеДеревья полезны для здоровья человека, в этом убедились ученыеИсследователи обнаружили: вид на океан укреплял психическое здоровье. Вид на зеленые насаждения таким же эффектом не обладал. Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как возраст, пол и материальное положение. К зеленым насаждениям относились не только леса, но и, к примеру, игровые и спортивные площадки. Возможно, поэтому они не снижали уровень стресса.