На западе Канады из-за лесного пожара эвакуированы 88 тысяч человек

В связи с лесным пожаром, бушующим в западной канадской провинции Альберта, властям пришлось эвакуировать 88 тысяч человек.

Как передает радио Свобода, огнем уничтожено более полутора тысяч зданий. Информации о пострадавших нет.

На данное время пожаром охвачено около 7,5 тысяч гектаров лесных площадей. Потушить огонь в лесу, который разгорелся 1 мая, пожарным мешает ветер.

Читайте такжеВ Калифорнии из-за лесного пожара эвакуированы 12 тысяч человекПламя разгорелось в населенном пункте Форт-МакМеррей, который находится в северо-восточной части провинции Альберта. Здесь есть нефтеносные пески региона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил задействования военных самолетов для помощи в тушении пожара в пострадавшем районе. Накануне полеты туда и оттуда отменены.