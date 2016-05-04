Германия ослабит правила употребления марихуаны

Сейчас люди с такими заболеваниями, как рак, СПИД, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз могут законно употреблять марихуану только после получения специального разрешения, пишет ВВС.

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Несколько европейских стран уже допускают использование каннабиса по медицинским причинам, а некоторые американские штаты декриминализировали марихуану полностью.