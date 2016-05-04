Германия ослабит правила употребления марихуаны
17:00, 04 мая 2016Зарубежные новости
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Правительство Германии одобрило законопроект, который позволяет тяжелобольным людям получать марихуану по рецепту врача с начала следующего года.
REUTERS
Сейчас люди с такими заболеваниями, как рак, СПИД, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз могут законно употреблять марихуану только после получения специального разрешения, пишет ВВС.
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Несколько европейских стран уже допускают использование каннабиса по медицинским причинам, а некоторые американские штаты декриминализировали марихуану полностью.
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