13 украинских медиков освободили из плена террористов ІДІЛ – Климкин

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Согласно сообщению, медиков уже доставили в безопасное место.

«Хорошая новость: 13 укр. медиков, которых удерживала ИГИЛ, освободили и перевезли в ливийский город Бен Джавад. Держим с ними постоянную связь», - написал Климкин.