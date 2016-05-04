13 украинских медиков освободили из плена террористов ІДІЛ – Климкин

08:29, 04 мая 2016
Зарубежные новости
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Из плена боевиков террористической организации «Исламское государство» освободили 13 украинских медиков.

REUTERS

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Согласно сообщению, медиков уже доставили в безопасное место.

«Хорошая новость: 13 укр. медиков, которых удерживала ИГИЛ, освободили и перевезли в ливийский город Бен Джавад. Держим с ними постоянную связь», - написал Климкин.

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