Ученые сообщили о новом прорыве в изучении рака молочной железы
Ученые утверждают, что теперь имеют почти идеальную картину генетических событий, которые вызывают рак молочной железы.
Ученые утверждают, что теперь имеют почти идеальную картину генетических событий, которые вызывают рак молочной железы / Фото: dn.vgorode.ua
Исследование, опубликованное в журнале Nature, описывают как переломный момент, который может помочь открыть новые способы лечения и профилактики недуга, пишет ВВС.
Это самое крупное подобное исследование, оно выявило практически все ошибки, которые заставляют здоровые ткани молочной железы становиться злокачественными образованиями.
В британской организации Cancer Research UK, которая занимается исследованием рака молочной железы, сказали, что полученные данные являются важной ступенькой к получению новых лекарств от болезни.
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Чтобы определить причины болезни, ученым нужно понять, что именно в нашей ДНК происходит не так.
Международная команда ученых изучила 560 случаев рака молочной железы - в общем это 3 миллиардов единиц генетической информации.
Они обнаружили 93 гена, которые в случае мутации могут вызвать опухоли.
Некоторые из них уже проявили ранее, но ученые ожидают, что этот список станет окончательным, за исключением нескольких редких мутаций.