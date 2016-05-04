Ученые сообщили о новом прорыве в изучении рака молочной железы

Исследование, опубликованное в журнале Nature, описывают как переломный момент, который может помочь открыть новые способы лечения и профилактики недуга, пишет ВВС.

Это самое крупное подобное исследование, оно выявило практически все ошибки, которые заставляют здоровые ткани молочной железы становиться злокачественными образованиями.

В британской организации Cancer Research UK, которая занимается исследованием рака молочной железы, сказали, что полученные данные являются важной ступенькой к получению новых лекарств от болезни.

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Чтобы определить причины болезни, ученым нужно понять, что именно в нашей ДНК происходит не так.

Международная команда ученых изучила 560 случаев рака молочной железы - в общем это 3 миллиардов единиц генетической информации.

Они обнаружили 93 гена, которые в случае мутации могут вызвать опухоли.

Некоторые из них уже проявили ранее, но ученые ожидают, что этот список станет окончательным, за исключением нескольких редких мутаций.