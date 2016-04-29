Производитель "Нурофена" выплатит $ 1,3 млн за обман покупателей

Федеральный суд Австралии оштрафовал британскую компанию Reckitt Benckiser, производящую препарат "Нурофен", на 1,3 миллиона долларов за обман покупателей, сообщает РИА Новости, со ссылкой на ВВС.

Австралийская комиссия по поддержке конкуренции и защите прав потребителей установила, что компания нарушила законодательство страны, продавая один и тот же препарат под видом различных обезболивающих средств. Так, различные варианты "Нурофена" должны были помогать при специфических болях — мигрени, дисменорее, боли в пояснице, однако на деле содержали одно и то же активное вещество и оказывали общее обезболивающее действие, пишет издание.

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Представитель Reckitt Benckiser заявила, что компания согласна с судебным решением и не станет его оспаривать. Тем не менее, она отметила, что у производителей "Нурофена" не было намерений вводить покупателей в заблуждение.

"Мы должны были сделать больше для того, чтобы разъяснить потребителю особенности действия различных версий препарата", — добавила она.