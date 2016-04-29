В Таиланде более 20 человек скончались из-за сильной жары

Об этом сообщает департамент по контролю за инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения страны, передает ТАСС.

По данным медиков, в период с 1 марта по 17 апреля от теплового удара на территории королевства скончались 21 человек в возрасте от 29 до 72 лет. "Необходимо очень осторожно относится к заболеваниям, вызванным изнуряющей жарой. Без оказания экстренной медпомощи тепловой удар может привести к смерти", - говорится в сообщении ведомства.

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Апрель всегда был одним из наиболее жарких месяцев в Таиланде, однако в этом году он кажется жителям королевства чрезвычайно тяжелым: столбик термометра уже несколько недель ежедневно стремится к отметке в 40 градусов по Цельсию. "Можно сказать, что установлен новый рекорд по самой продолжительной жаркой погоде за последние 65 лет. И это еще не конец сезона", - рассказал журналистам глава Департамента метеорологии Таиланда Сурапонг Сарап. По его словам, максимальная температура в апреле была зафиксирована на отметке 44,3 градуса. За всю историю метеонаблюдений жарче на территории страны было только в 1960 году - тогда столбик термометра поднимался до 44,5 градуса. По прогнозу синоптиков, немного прохладнее в Таиланде станет в первой половине мая.