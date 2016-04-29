Общительные люди реже болеют

Новое же исследование свидетельствует о том, что дружба меняет восприимчивость к боли, повышая болевой порог, пишет Медпортал.

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Авторы во главе с Катериной Джонсон (KaterinaJohnson0 провели исследование, в котором приняли участие 100 человек. Каждый из них рассказал о своем здоровье, самочувствии и образе жизни, а кроме этого предоставил информацию о круге друзей – количестве людей, с которыми они общались хотя бы раз в неделю и с теми, с кем приходилось контактировать раз в месяц. После этого всем участникам было предложено выполнить упражнение – присесть напротив стены, согнув ноги под углом 90 градусов, и замереть так на максимально возможное время. Люди были разделены на несколько групп в зависимости от уровня физической подготовки.

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Чем более социально активными были люди, то есть, чем больше людей включал их круг общения, тем дольше они могли выполнять приседание. Наиболее значимым оказалось количество людей во втором круге общения, в который входили те, с кем участники виделись ежемесячно. Исследователи связывают снижение чувствительности к боли с эндорфинами, вырабатываемыми при общении с друзьями и приятелями.

Ученые считают, что полученные данные смогут использоваться при изучении депрессии и других состояний, приводящих к тому, что люди начинают избегать общения с другими.