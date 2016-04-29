Употребление флуконазола может привести к выкидышу

Об этом предупредили в Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), пишет Ремедиум.

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В администрации отметили, что в проведенном датскими учеными исследовании была выявлена связь между приемом флуконазола и самопроизвольными абортами. В настоящее время специалисты FDA проводят анализ собранных в ходе КИ данных, а также дополнительной информации о безопасности лекарственного препарата. Окончательные рекомендации по назначению ЛС будут опубликованы позже.

Сейчас в инструкции по использованию флуконазола указано, что единовременное применение 150 мг препарата безопасно для беременных женщин.