Пищевые добавки усиливают эффективность антидепрессантов

Для того, чтобы выяснить это, авторы проанализировали результаты более пяти тысяч научных работ, опубликованных до конца 2015 года, в которых изучалась взаимосвязь между употреблением 14 различных пищевых добавок и эффективностью антидепрессантов. Ни одна из пищевых добавок не вызывала каких-либо серьезных побочных эффектов. Все эксперименты контролировались плацебо, пишет Медпортал.

Авторы во главе с Джеромом Саррисом (Jerome Sarris) не обнаружили какого-либо существенного влияния инозитола, а прием витамина С, цинка, триптофана и фолиевой кислоты приводил к неоднозначным результатам.

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Несмотря на то, что многие научные исследования действительно подтверждают увеличение эффективности антидепрессантов при их одновременном приеме с некоторыми пищевыми добавками, назначать их самостоятельно себе не следует – перед приемом стоит обязательно проконсультироваться с врачом.