Беспричинная ревность может быть признаком болезни

Медики приводят пример - случай 43-летней турчанки, которая вдруг начала ревновать верного супруга после 20 лет в браке. Анализ выявил у женщины редкую патологию, обычно проявляющуюся только у младенцев, пишет meddaily.ru со ссылкой на "Газета.RU".

По словам самой женщины, однажды она проснулась и поняла, что муж ей изменяет. Турчанке стали сниться кошмары, а иногда она страдали от бессонницы. Женщина регулярно проверяла личные вещи, читала сообщения и электронные письма мужа. Через какое-то время появились галлюцинации.

Читайте такжеЛюбители горьких продуктов - потенциальные психопаты, показало исследованиеМРТ показала наличие врожденного дефекта больших полушарий головного мозга. Был поставлен диагноз "порэнцефалия" - редкое заболевание, характеризующееся патологическими кистозными полостями (воронкообразными углублениями) разной формы и величины, располагающимися в тканях головного мозга. Подобные дефекты обычно обнаруживают у младенцев. И с ними люди редко доживают до 20 лет.

Читайте такжеРевность повышает риск развития алкоголизма - ученыеУ пациентов наблюдаются мышечная недостаточность, отставание в развитии, приступы, напоминающие эпилептические. В случае с турчанкой поражения были выявлены в лобной доле мозга, отвечающей за принятие решений и эмоциональное поведение. При ее повреждении часто развиваются дефицит внимания и асоциальное поведение. В данный момент турчанка проходит курс лечения и уже чувствует себя лучше.