Бить детей нельзя - учёные

Чем больше шлепают детей, тем выше вероятность того, что они будут бунтовать против своих родителей, совершать антиобщественные поступки, проявлять агрессию и испытывать трудности в учебе. К такому выводу пришли американские ученые, обобщив данные по исследованиям физических наказаний, проведенным за последние 50 лет. Об этом сообщается в журнале Journal of Family Psychology, сообщает Лента.ру.

Ученые работали с данными только по шлепкам. В общей сложности им удалось собрать информацию по 160 тысячам детей. Выяснилось, что родители, шлепающие своих детей, в дальнейшем сталкиваются с 13 из 17 негативных последствий (проблемы с поведением, успеваемостью, психическим здоровьем и так далее).

«Мы обнаружили, что шлепанье приводит к массе проблем, но не принуждает детей к покорности, которой как раз добиваются родители, прибегающие к этому наказанию», — отмечает соавтор статьи Элизабет Герсхофф (Elizabeth Gershoff).

Читайте такжеМузыка способствует развитию речи у детейКроме того, авторы исследования рассмотрели долгосрочные последствия шлепков для взрослых, которых так наказывали в детском возрасте. У них не только нашли склонность к антиобщественному поведению, но и уверенность в том, что их детям также нужны физические наказания.

Наконец, ученые подчеркивают, что физические наказания и насилие над ребенком, вопреки мнению многих родителей, имеют много общего. Последствия для развития и психического здоровья ребенка у этих форм «воздействия», по сути, идентичны.