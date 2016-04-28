Работа в ночную смену оказалась смертельно опасной - учёные

Долговременная работа в скользящих сменах (дневных, чередующихся с ночными) имеет большие шансы убить человека, выяснили ученые. Свое исследование они представили в журнале Journal of the American Medical Association, сообщает Лента.ру.

Американские медики взяли истории болезни 189 тысяч женщин за 24-летний период и обнаружили значимую связь между работой в скользящих сменах и коронарной недостаточностью.

Выяснилось, что у женщин, которые отрабатывают три и больше ночные смены в месяц в течение десяти лет, шанс получить эту болезнь на 15-18 процентов выше. Ученые отмечают, что на мужчин данный эффект не распространяется.

Читайте такжеЛюдям за 40 следует работать не больше трех дней в неделю - ученыеУченые подчеркивают, что скользящий график (с дневными и ночными сменами) нарушает работу суточных часов человека. Именно нарушение природных ритмов организма связывает сдвиги смен с хроническими заболеваниями.

Читайте такжеУ женщин более сложный мозг, поэтому им нужно больше сна - ученыеОднако они отмечают, что этот фактор риска (в отличие от повышенного веса и плохого питания) легко устранить. Остается только выяснить, как именно следует модифицировать режим работы для снижения вреда.