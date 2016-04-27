Музыка способствует развитию речи у детей
Ученые из Университета Вашингтона советуют родителям почаще включать своим детям классическую музыку.
Ученые из Университета Вашингтона советуют родителям почаще включать своим детям классическую музыку. Оказывается, она помогает развивать языковые навыки. В исследовании приняли участие 39 младенцев в возрасте 9 месяцев. 20 участников вошли в экспериментальную группу, а 19 - в контрольную, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на Modern Readers.
Читайте такжеТип мышления влияет на выбор музыки - ученыеДети из экспериментальной группы посетили 12 занятий, на которых они слушали музыку по 15 минут, а родители отбивали ритм в такт музыке. Младенцы из контрольной группы играли, ходили на развивающие занятия, но музыку не слушали. У участников из экспериментальной группы активность мозга оказалась выше, чем у младенцев из контрольной.
Читайте такжеМузыка может предотвращать эпилептические припадки - ученыеМалыши из экспериментальной группы сильнее реагировали на "сбои" в музыкальных ритмах и речи. Это позволило специалистам предположить, что музыка развивает языковые навыки. Кстати, исследователи из Венского университета и Университета Инсбрука доказали: любимая музыка упрощает процесс обучения.