Музыка способствует развитию речи у детей

Ученые из Университета Вашингтона советуют родителям почаще включать своим детям классическую музыку. Оказывается, она помогает развивать языковые навыки. В исследовании приняли участие 39 младенцев в возрасте 9 месяцев. 20 участников вошли в экспериментальную группу, а 19 - в контрольную, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на Modern Readers.

Читайте такжеТип мышления влияет на выбор музыки - ученыеДети из экспериментальной группы посетили 12 занятий, на которых они слушали музыку по 15 минут, а родители отбивали ритм в такт музыке. Младенцы из контрольной группы играли, ходили на развивающие занятия, но музыку не слушали. У участников из экспериментальной группы активность мозга оказалась выше, чем у младенцев из контрольной.

Читайте такжеМузыка может предотвращать эпилептические припадки - ученыеМалыши из экспериментальной группы сильнее реагировали на "сбои" в музыкальных ритмах и речи. Это позволило специалистам предположить, что музыка развивает языковые навыки. Кстати, исследователи из Венского университета и Университета Инсбрука доказали: любимая музыка упрощает процесс обучения.