Загар научились получать при помощи гормонов

Ученые выяснили, что пигментацию кожи можно регулировать с помощью эстрогена и прогестерона — двух важнейших женских половых гормонов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал eLife.

Эстроген делает кожу более темной, прогестерон — высветляет ее. Кроме того, исследователи выявили две молекулы, аналогичные гормонам по воздействию на клетки кожи, но лишенные их побочных эффектов.

Связь между гормональными сдвигами и сменой цвета кожи заметил еще Гиппократ, но точный механизм этого воздействия пока оставался малоизученным. Ученых ставило в тупик то, что половые гормоны влияют на кожу совсем не так, как ультрафиолетовое излучение.

Читайте такжеСолнечные ванны увеличивают продолжительность жизни - исследованиеПоследнее стимулирует выработку меланоцитостимулирующего гормона, который связывается с рецептором MC1R в клетках кожи и заставляет их вырабатывать меланин, что и делает кожу загорелой. Ни эстроген, ни прогестерон не способны связываться с этим рецептором.

Ученые во главе с дерматологом Тоддом Ридки (Todd Ridky) из Университета Пенсильвании изучали клетки кожи человека в чашке Петри и на фрагменте искусственной кожи размером с почтовую марку. Они обнаружили, что с эстрогеном взаимодействует рецептор GPER (что усиливает выработку меланина), а с прогестероном — рецептор PAQR7 (благодаря нему кожа, напротив, светлеет).

Затем исследователи нашли две молекулы, оказывающие на GPER и PAQR7 такое же воздействие, но лишенные остальных эффектов половых гормонов. Эксперименты на мышах показали, что растворы с этими молекулами быстро меняют пигментацию кожи.

Читайте такжеСолнцезащитные средства потенциально опасны для мужчинВ случае успешных клинических испытаний на их основе создадут кремы, которые помогут людям с нарушениями пигментации (например, витилиго). Такие кремы будут регулировать цвет кожи, причиняя ей значительно меньше вреда, чем ультрафиолетовое излучение или токсичные химические вещества.