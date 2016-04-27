Копание в земле продлевает жизнь, — исследование

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что работа на огороде или на даче не просто улучшает самочувствие, а способна продлить жизнь.

На протяжении нескольких лет исследователи опросили более 108 тысяч женщин относительно их самочувствия и стиля жизни, пишет 24tv.ua со ссылкой на The Daily Mail.

Те из них, кто жил в мегаполисах, имели на 12% более высокий уровень смертности.

Читайте такжеЗеленые насаждения продлевают женщинам жизньМы были удивлены, когда увидели такую прочную связь между зеленым окружением, любовью к зелени вообще и более низким уровнем смертности. А еще больше удивились, когда увидели, что зелень и психическое здоровье тоже улучшает, — рассказал один из исследователей доктор Питер Джеймс.

Исследование установило прямую связь между высоким уровнем растительности вокруг человека и уровнем смертности. Его результаты были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

Читайте такжеГиподинамия убивает гораздо больше людей, чем лишний весВ нем говорится, что жизнь в городе дает человеку больше негативной физической нагрузки.

Жители крупных городов имеют более высокие шансы развития рака или респираторных заболеваний.

Зато жители зеленых районов имели на 34% более низкий уровень потенциально смертельных респираторных заболеваний и на 13% ниже уровень вероятности умереть от онкологических болезней.