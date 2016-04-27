Жидкие средства для стирки подрывают здоровье детей

По данным нового исследования, из-за воздействия химических соединений, входящих в состав таких средств, у детей могут появиться проблемы с дыханием и сердцем. Кроме того, увеличивается вероятность смерти, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Читайте такжеПаста повышает риск сердечно-сосудистых заболеванийУченые обнаружили, что с января 2013 по декабрь 2014 года в токсикологические центры США поступили 62254 звонка, связанных с воздействием на детей младше 6 лет средств для стирки и мытья посуды. Число случаев, в которых упоминались жидкие средства для стирки, за время исследования выросло сильнее всего (на 17%).

Читайте такжеСолнцезащитные средства потенциально опасны для мужчинВ центры чаще 30 раз в день звонили по этой причине. То есть, через каждые 45 минут поступал один звонок. Ежедневно, по крайней мере, один ребенок попадал в больницу из-за жидкого средства для стирки. Кроме того, два ребенка умерли из-за таких средств. Специалисты напоминают: жидкие средства для стирки очень токсичны.