Американские биотехнологи учатся воскрешать людей из мертвых

Айра Пастор, руководитель компании Bioquark, отмечает: ранее считалось, что смерть мозга является необратимым процессом. Но, возможно, это не так. Хотя у человека нет механизма регенерации центральной нервной системы, в природе он существует, пишут Новости Израиля. Например, амфибии и некоторые рыбы могут восстанавливать поврежденные участки мозга даже после казалось бы смертельных травм.

Читайте такжеУчёные научились различать людей по "отпечаткам мозга"

Ученые в рамках проекта ReAnima приступили к изучению потенциала современных биомедицинских технологий для восстановления работы мозга. Клинические испытания планируется проводить на людях, которые официально признаны мертвыми и поддерживаются в вегетативном состоянии.

Разрешение на проведение первого этапа исследования учеными уже получено.

Новая технология, если она будет разработана, вряд ли окажется полезной в тех случаях, когда человек умер от тяжелой болезни или старости. Но она может быть эффективной, если причиной смерти стал несчастный случай.