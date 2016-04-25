В Пакистане во время вакцинации от полио застрелили 7 людей

Неизвестные застрелили семерых полицейских, сопровождавших медиков, проводивших вакцинацию, пишет Медпортал. Личности убийц неизвестны: восемь вооруженных человек скрылись на мотоциклах. Уже объявлено вознаграждение за любую информацию о стрелявших – за такие данные полиция обещала выплатить около 5 миллионов рупий. Компенсацию получат и семьи погибших.

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Известно, что исламские боевики выступают против вакцинации. Они считают, что эта процедура направлена на стерилизацию пакистанских детей, поэтом всяческие препятствуют ее проведению. В январе этого года в прививочном центре города Кветта прогремел взрыв, который унес жизни 15 человек. Всего же в результате атак, организуемых противниками вакцинации, с декабря 2012 года уже погибли почти 80 человек. Несмотря на произошедшее, вакцинация от полиомиелита не будет остановлена. Капли получат все дети, а охрана медиков будет усилена.

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Пакистан и Афганистан – лишь две страны в мире, остающиеся эндемичными по полиомиелиту. В 2014 году в Пакистане было зарегистрировано более 300 случаев заболевания, что является самым большим с 1999 года. Благодаря вакцинации количество заболевших удалось снизить – в 2015 году заболевание было диагностировано лишь у 52 человек.