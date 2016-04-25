В Пакистане 23 человека умерли, съев сладости из магазина
15:12, 25 апреля 2016Зарубежные новости
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В Пакистане по меньшей мере 23 человека умерли после того, как съели сладости из местного магазина.
REUTERS
На прошлой неделе мужчина из провинции Пенджаб принес угощение на день рождения сына. Среди жертв - сам этот человек и 11 его родственников, сообщает BBC Украина.
Всего пострадали 77 человек. Пятеро остаются в серьезном состоянии.
Полиция арестовала двух владельцев и одного сотрудника местного кондитерского магазина.
Источник загрязнения пока устанавливают, но есть подозрения, что в сладости могли попасть пестициды из соседнего магазина. Полиция заявила, что в кондитерской нашли пакетики с пестицидами.
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