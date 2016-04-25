В Пакистане 23 человека умерли, съев сладости из магазина

На прошлой неделе мужчина из провинции Пенджаб принес угощение на день рождения сына. Среди жертв - сам этот человек и 11 его родственников, сообщает BBC Украина.

Всего пострадали 77 человек. Пятеро остаются в серьезном состоянии.

Полиция арестовала двух владельцев и одного сотрудника местного кондитерского магазина.

Источник загрязнения пока устанавливают, но есть подозрения, что в сладости могли попасть пестициды из соседнего магазина. Полиция заявила, что в кондитерской нашли пакетики с пестицидами.