Датские ученые разработали йогурт, имеющий сладкий вкус без сахара

Они пытались решить проблему обилия в йогуртах добавленного сахара. И у них получился изначально сладкий йогурт, к которому, правда, больше вопросов, чем ответов. Ученые изменили метаболические характеристики бактерий, помогающих получить йогурт, пишет meddaily.ru со ссылкой на Medical Daily.

Идея была в том, чтобы бактерии не потребляли глюкозу - сладкий продукт процесса ферментации йогурта. Надо понимать, что под йогуртом понимался продукт, содержащий живые культуры Streptococcus thermophiles и некоторые виды Lactobacillus delbrueckii. Когда данные штаммы растут в молоке, обычно они разлагают дисахарид лактозу на два моносахарида - глюкозу и галактозу.

Потом они поедают глюкозу и производят еще больше галактозы. Но ученые заставили бактерии есть галактозу, выплевывая глюкозу. Они добились этого, сначала вырастив бактерии в среде, содержащей аналог глюкозы - 2-дезоксиглюкозу, токсичную для клеток. Так получились бактерии-мутанты, не способные перерабатывать глюкозу.

Читайте такжеПробиотики могут вылечить диабетДалее мутанты попали в раствор, содержащий высокий уровень 2-дезоксиглюкозы. В результате бактерии полностью потеряли механизм транспортировки глюкозы. Итоговая версия бактерий почти не производила лактозу, продуцировала очень мало галактозы, но зато очень много глюкозы. Получалось, что йогурт из-за высокого содержания глюкозы становился слаще, но вреднее.