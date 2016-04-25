Землетрясение в Эквадоре забрало жизни свыше 650 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения в Эквадоре неделю назад превысило 650 человек, еще 58 человек числятся пропавшими без вести сообщают власти страны.

Как передает ВВС, в своем еженедельном телевизионном выступлении президент Эквадора Рафаэль Корреа поблагодарил страны, направившие в зону бедствия поисковые команды. Более сотни человек были вызволены из руин живыми.

Корреа объявил в стране восьмидневный траур по жертвам трагедии.

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