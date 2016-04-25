Землетрясение в Эквадоре забрало жизни свыше 650 человек
10:35, 25 апреля 2016Зарубежные новости
95
Еще 58 человек числятся пропавшими без вести сообщают власти страны.
RUETERS
Число погибших в результате мощного землетрясения в Эквадоре неделю назад превысило 650 человек, еще 58 человек числятся пропавшими без вести сообщают власти страны.
Как передает ВВС, в своем еженедельном телевизионном выступлении президент Эквадора Рафаэль Корреа поблагодарил страны, направившие в зону бедствия поисковые команды. Более сотни человек были вызволены из руин живыми.
Корреа объявил в стране восьмидневный траур по жертвам трагедии.
Читайте такжеВ Колумбии вирус Зика выявлен у 5 тысяч беременных женщинВ ночь на 17 апреля у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 7,8 - подобных природных катаклизмов эта латиноамериканская страна не знала с 1979 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter