Использование электронных сигарет в помещении не опасно для окружающих - исследование

Об этом сообщает издание Huffington Post UK.

В ходе исследования было проведено детальное изучение химических веществ, содержащихся в производимом паре электронной сигареты.

Группа европейских ученых протестировала широкий ассортимент наиболее распространённых е-сигарет с закрытой системой и сделала заключение, что при выдыхаемом паре, показатели качества воздуха в помещении остаются в пределах нормы. Для уточнения ученые также сделали замеры качества воздуха в помещении без вентиляции, но получили аналогичные результаты.

Издание отмечает, что несмотря на позитивные результаты исследований, законодательство многих стран мира до сих пор приравнивает альтернативные электронные устройства для парения к курению обычных сигарет.