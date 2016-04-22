Использование электронных сигарет в помещении не опасно для окружающих - исследование

12:50, 22 апреля 2016
Зарубежные новости
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По итогам проведенных исследований литовским университетом технологий Каунаса, швейцарскими Федеральными лабораториями ЕМРА, технологическим институтом Цюриха ЕТН и компанией Fontem Ventures, ученые определили, что использование электронных сигарет в помещении не представляет риска для качества воздуха и не вредит окружающим.

Электронная сигарета / Фото: america.aljazeera.com

Об этом сообщает издание Huffington Post UK.

В ходе исследования было проведено детальное изучение химических веществ, содержащихся в производимом паре электронной сигареты.

Группа европейских ученых протестировала широкий ассортимент наиболее распространённых е-сигарет с закрытой системой и сделала заключение, что при выдыхаемом паре, показатели качества воздуха в помещении остаются в пределах нормы. Для уточнения ученые также сделали замеры качества воздуха в помещении без вентиляции, но получили аналогичные результаты.

Издание отмечает, что несмотря на позитивные результаты исследований, законодательство многих стран мира до сих пор приравнивает альтернативные электронные устройства для парения к курению обычных сигарет.

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