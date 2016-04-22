Использование электронных сигарет в помещении не опасно для окружающих - исследование
По итогам проведенных исследований литовским университетом технологий Каунаса, швейцарскими Федеральными лабораториями ЕМРА, технологическим институтом Цюриха ЕТН и компанией Fontem Ventures, ученые определили, что использование электронных сигарет в помещении не представляет риска для качества воздуха и не вредит окружающим.
Об этом сообщает издание Huffington Post UK.
В ходе исследования было проведено детальное изучение химических веществ, содержащихся в производимом паре электронной сигареты.
Группа европейских ученых протестировала широкий ассортимент наиболее распространённых е-сигарет с закрытой системой и сделала заключение, что при выдыхаемом паре, показатели качества воздуха в помещении остаются в пределах нормы. Для уточнения ученые также сделали замеры качества воздуха в помещении без вентиляции, но получили аналогичные результаты.
Издание отмечает, что несмотря на позитивные результаты исследований, законодательство многих стран мира до сих пор приравнивает альтернативные электронные устройства для парения к курению обычных сигарет.