Мужчины, активно занимающиеся силовым спортом, могут быстрее облысеть

Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, эффект особенно выражен, если тренировки с утяжелениями сочетаются с активным потреблением протеиновых добавок. Идея в том, что эти два фактора повышают уровень тестостерона и дигидротестостерона - двух гормонов, стоящих за облысением.

Читайте также Эмоциональная привязанность снижает уровень тестостеронаДигидротестостерон, версия тестостерона, способна быстро присоединяться к клеткам-рецепторам в волосах и блокировать усвоение важных питательных веществ. Со временем это приводит к усыханию волосяных фолликулов и их смерти. В протеиновых добавках иногда встречаются креатин и дегидроэпиандростерон (DHEA). А они не только способствуют увеличению мышечной массы, но и повышению уровня тестостерона в кровотоке.

Читайте такжеУченые объяснили причину облысенияУченые подчеркивают: тренировки и протеиновые коктейли не приведут к облысению в 100% случаев. По их словам, проблема проявится только, если у мужчины есть предрасположенность к облысению или у него уже наблюдается начальное облысение, вызванное дигидротестостероном.