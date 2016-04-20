Медитация повышает концентрацию внимания

Большинству людей, которые переписываются во время просмотра телевизора или слушают музыку в процессе чтения, сложно сосредоточиться на какой-то одной задаче. Исследователи из Университета Висконсина обнаружили: медитация помогает таким людям сфокусироваться, пишет meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Предыдущие исследования показали, что люди, которые часто пользуются несколькими электронными устройствами одновременно, хуже справляются с тестами на внимание даже тогда, когда им не нужно переключаться между разными задачами. В новом исследовании приняли участие две группы добровольцев.

Читайте такжеМедитация помогает справиться с больюУчастники из первой группы часто пользовались несколькими гаджетами одновременно, а добровольцы из второй - редко. В течение двух дней участники выполняли тесты на внимание. В первый день тесты чередовались с просмотром страниц в интернете. Во второй день перед каждым тестом добровольцы выполняли дыхательные упражнения (считали вдохи и выдохи).

Читайте такжеМедитации помогают придерживаться здорового образа жизниИсследование показало, что любители одновременно использовать несколько электронных устройств в целом хуже справлялись с тестами на внимание по сравнению с теми, кто редко пользовался сразу несколькими устройствами. У участников из обеих групп после дыхательных упражнений концентрация внимания повышалась. Однако в группе добровольцев, привыкших к многозадачности, положительный эффект был заметнее.