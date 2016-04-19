Измерять давление нельзя только на одной руке, говорят медики

Университет Эксетера призывает врачей в обязательном порядке производить замер артериального давления на обеих руках. Если выявляется значительное отличие, то, значит, пациент находится в группе повышенного риска проблем с сердцем. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, отличие в пять единиц в два раза увеличивает вероятность смерти от болезни сердца в течение последующих восьми лет.

Замер давления на обеих руках позволит выявить блокаду артерии с одной стороны тела. Причем, этот метод работает даже в том случае, когда нет явных симптомов болезней сердца, говорят специалисты. Также важно соблюдать правила измерения давления.

Читайте такжеРегулярное употребление груш снижает давлениеТак, измерять давление следует после 5-минутного отдыха. За полчаса необходимо исключить прием пищи, кофеина (чай, кофе) или курение. После активной физической или эмоциональной нагрузки измерять АД можно не ранее чем через полчаса. Процедуру следует проводить в положении сидя, в удобной позе: рука расположена свободно на столе, с опорой на спинку стула, ноги расслаблены и не перекрещиваются.

Во время измерения АД нельзя разговаривать. При наличии устойчивой асимметрии на обеих руках (>10/5 миллиметра) измерения нужно производить на руке с более высокими цифрами АД, при отсутствии асимметрии – измерение следует проводить на нерабочей руке. Нагнетание воздуха в манжету должно быть быстрым, выпускание - медленным (2 миллиметра в секунду); следует выполнить не менее 2 измерений с интервалом 1-2 минуты и оценить среднее значение полученных измерений.

Читайте такжеПрепарат для снижения давления замедлит развитие болезни АльцгеймераИспользовать нужно стандартные манжеты трех соответствующих размеров, при этом манжета должна охватывать не менее 80% окружности плеча. Середина манжеты должна быть расположена на уровне сердца (приблизительно на уровне 4 межреберья), не следует накладывать манжету на ткань одежды. Между манжетой и поверхностью плеча должно оставаться расстояние размером с палец, нижний ее край должен быть на 2 сантиметра выше локтевой ямки.