Шведские ученые обнаружили ген инсульта

Ученые из Гетеборга (Швеция) обнаружили ген FoxF2, который отвечает за развитие инсульта. Эта единица есть у всех людей, но проявляет себя по-разному. Генетики объяснили причины наблюдаемой активности FoxF2. Исследование опубликовано в журнале Lancet Neurology, кратко о нем сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Göteborgs-Posten.

«Каждый когда-либо получит инсульт, если проживет достаточно долго. И теперь можно объяснить, почему некоторые становятся жертвами инсульта раньше остальных», — сказал профессор Института химии и молекулярной биологии при Гетеборгском университете Петер Карлссон.

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Ученые выяснили, что FoxF2 отвечает за гематоэнцефалический барьер. Неправильная работа гена приводит к повышенному риску кровоизлияний в головном мозге (инсульту). К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные более 150 тысяч человек, а также исследовав этот ген у мышей.

Читайте такжеДепрессия удваивает риск инсультаУченые надеются, что в дальнейшем индивидуальные рекомендации медиков позволят людям из группы риска изменить свой образ жизни и не допустить инсульта. Специалисты полагают, что риск возникновения инсульта примерно на 40 процентов обусловлен генетикой и на 60 процентов — окружающей средой.