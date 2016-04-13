Генетики США обнаружили людей с суперспособностями
Ученые обнаружили группу людей, устойчивых к генетическим мутациям. Раньше это считали невозможным.
Исследование выявило группу людей, которые оказались абсолютно здоровы при наличии чрезвычайно опасного генетического отклонения, пишут РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Biotechnology.
Ученые из Медицинского центра Маунт-Синай изучили геномы полумиллиона человек и обнаружили группу людей, устойчивых к генетическим мутациям.
В рамках эксперимента исследователи намеревались выявить мутации генов, которые связаны с 584 генетическими расстройствами. У каждого участника эксперимента проверили 874 гена со 100% показателем мутации.
У тринадцати человек был найден мутировавший геном, который неминуемо должен был привести к смертельному заболеванию. Однако они при этом были совершенно здоровы и не демонстрировали никаких отклонений. Раньше это считалось невозможными.
Читайте такжеКурение во время беременности влияет на ДНК ребенкаПока специалисты не могут точно сказать, с чем связана исключительная способность организма проявлять "иммунитет" к мутациям. Как отмечают исследователи, обычно генетические тестирования проходят только пациенты, у которых проявились симптомы болезни, а также члены их семей. В связи с этим "спящие" мутации до сих пор оставались незамеченными.
Ученые надеются, что дальнейшее изучение этого феномена поможет найти эффективное средство борьбы с генетическими заболеваниями.