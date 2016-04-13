Генетики США обнаружили людей с суперспособностями

Исследование выявило группу людей, которые оказались абсолютно здоровы при наличии чрезвычайно опасного генетического отклонения, пишут РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Biotechnology.

Ученые из Медицинского центра Маунт-Синай изучили геномы полумиллиона человек и обнаружили группу людей, устойчивых к генетическим мутациям.

В рамках эксперимента исследователи намеревались выявить мутации генов, которые связаны с 584 генетическими расстройствами. У каждого участника эксперимента проверили 874 гена со 100% показателем мутации.

У тринадцати человек был найден мутировавший геном, который неминуемо должен был привести к смертельному заболеванию. Однако они при этом были совершенно здоровы и не демонстрировали никаких отклонений. Раньше это считалось невозможными.

Читайте такжеКурение во время беременности влияет на ДНК ребенкаПока специалисты не могут точно сказать, с чем связана исключительная способность организма проявлять "иммунитет" к мутациям. Как отмечают исследователи, обычно генетические тестирования проходят только пациенты, у которых проявились симптомы болезни, а также члены их семей. В связи с этим "спящие" мутации до сих пор оставались незамеченными.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение этого феномена поможет найти эффективное средство борьбы с генетическими заболеваниями.