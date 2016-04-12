Вирус Зика опаснее, чем предполагалось ранее

Энн Шухарт из Центра контроля и предотвращения заболеваний заявила, что все, что власть знает о вирусе Зика, страшнее, чем предполагалось ранее.

По ее словам, вирус связали с более широким спектром дефектов новорожденных.

Кроме того, москиты, которые переносят вирус Зика, потенциально могут появиться на территории 30 американских штатов, сказала Шухарт.

Нынешняя вспышка болезней, связанных с вирусом Зика, началась почти год назад в Бразилии.

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"Большинство из того, что мы знаем о вирусе, кажется страшнее, чем думали сначала", - заявила Шухарт.

Ранее президент Обама попросил Конгресс выделить 1,8 млрд долларов на борьбу с вирусом.

Сейчас страна использует деньги, которые остались от программы борьбы с вирусом Эбола.

В феврале в Далласе, штат Техас, сообщили о первом случае передачи вируса Зика на территории США. Тогда человек заразился через сексуальный контакт, а не укус москита.