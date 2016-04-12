Фитнес-клуб - одно из самых грязных мест, доказали исследования

Как показали исследования, на оборудовании, тренажерах и свободных весах обитает огромное количество бактерий, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Каждый раз, когда мы касаемся каких-либо поверхностей в зале, на наши руки попадают тысячи микроорганизмов. Среди них те, что вызывают пневмонию или сепсис. Некоторые из них обладают лекарственной устойчивостью.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученыеСпециалисты выяснили это, забрав образцы бактерий с 27 разных видов оборудования в зале. И на каждом тренажере или наборе гантелей было более миллиона бактерий на квадратный дюйм. Это идеальная среда для размножения микроорганизмов, ведь оборудование никто не протирает после каждого использования. Так и происходит перекрестное заражение.

На беговой дорожке, например, в 74 раза больше бактерий, чем на смесителе в общественном туалете. А на паре гантелей - в 362 раза больше бактерий, чем на сидении унитаза. На оборудовании в зале ученые обнаружили граммположительные кокки - бактерии, вызывающие кожные инфекции и прочие проблемы.

Читайте такжеФитнес снижает риск болезней сердца у людей с депрессиейТакже образцы выявили наличие грамотрицательных палочек, которые не боятся антибиотиков, и грамположительные палочки, в целом не столь опасные для человека, но иногда создающие проблемы. Плюс, были бациллы, провоцирующие инфекции уха, глаз, респираторного тракта. Они обитали на велотренажерах и в зоне свободных весов.