В Беларуси повысили пенсионный возраст

08:55, 12 апреля 2016
Зарубежные новости
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ ”О совершенствовании пенсионного обеспечения“.

Фото УНИАН

Об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.

«Документ направлен на совершенствование пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-демографических условиях», - говорится в документе.

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Указом предусматривается с 1 января 2017 г. поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет; аналогичное увеличение (на 3 года за 6 лет) возраста, дающего право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет; соразмерное общегражданскому постепенное повышение предельного возраста состояния на военной службе военнослужащих.

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