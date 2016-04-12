В России в военном госпитале трое психбольных убили медсестер и сбежали
09:15, 12 апреля 2016Зарубежные новости
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В России сегодня ночью в психиатрическом отделении окружного военного госпиталя Санкт-Петербурга трое пациентов предположительно убили двух медицинских сестер, после чего скрылись.
В психиатрическом отделении военного госпиталя Санкт-Петербурга трое пациентов вероятно убили двух медицинских сестер / Фото: УНИАН
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, командование округа совместно с правоохранительными органами организовало поиск подозреваемых.
"Пропали трое военнослужащих, находившихся на лечении. Один из них - курсант Военно-космической академии", - отмечает агентство.
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