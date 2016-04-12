В России в военном госпитале трое психбольных убили медсестер и сбежали

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, командование округа совместно с правоохранительными органами организовало поиск подозреваемых.

"Пропали трое военнослужащих, находившихся на лечении. Один из них - курсант Военно-космической академии", - отмечает агентство.