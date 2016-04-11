В Онтарио объявили чрезвычайное положение из-за самоубийств

В марте в общине Аттавапискат, населенной индейцами кри, было 28 попыток самоубийства, а с прошлого сентября - более 100. Как минимум одному человеку удалось наложить на себя руки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал ситуацию в общине ужасной.

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Аборигенное населения Канады достигает 1,4 миллиона человек. Многие из них живут крайне бедно. Продолжительность их жизни ниже средней для Канады.