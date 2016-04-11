В Онтарио объявили чрезвычайное положение из-за самоубийств
13:22, 11 апреля 2016Зарубежные новости
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Власти индейской резервации на севере канадской провинции Онтарио объявили чрезвычайное положение после того, как за сутки 11 человек попытались покончить жизнь самоубийством.
Власти индейской резервации на севере Онтарио объявили ЧП после того, как за сутки 11 человек попытались покончить жизнь самоубийством / uk.wikipedia.org
В марте в общине Аттавапискат, населенной индейцами кри, было 28 попыток самоубийства, а с прошлого сентября - более 100. Как минимум одному человеку удалось наложить на себя руки.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал ситуацию в общине ужасной.
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Аборигенное населения Канады достигает 1,4 миллиона человек. Многие из них живут крайне бедно. Продолжительность их жизни ниже средней для Канады.
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