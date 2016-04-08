Особенности мозга заставляют людей гнаться за острыми ощущениями

У людей, которые импульсивны и склонны к поиску острых ощущений, меньше серого вещества в головном мозге. Это выяснили специалисты из Гарварда, Йельского университета и Массачусетского госпиталя. В исследовании приняли участие более 1200 молодых людей. Ученые сделали добровольцам МРТ, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи оценили размер определенных областей мозга. Кроме того, участники ответили на вопросы о риске, поиске острых ощущений, импульсивности, употреблении кофеина, алкоголя и курении. Сканирование показало: у любителей острых ощущений кора головного мозга в зонах, связанных с самоконтролем и принятием решений, оказалась тоньше. Заметнее всего это было в передней части поясной извилины и средней лобной извилине.

Читайте такжеНизкая физическая активность связана с уменьшением объема головного мозгаЭти добровольцы также оказались склонны к употреблению психоактивных веществ. По словам ученых, именно структура мозга влияла на поведение, а не наоборот. Между тем, другие исследования показали: наркотики способны изменить структуру мозга. А импульсивное поведение и поиск острых ощущений могут быть обусловлены генетическими факторами.