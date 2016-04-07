Продолжаются исследования по пересадке человеку сердца свиньи

Это своеобразный рекорд в ксенотрансплантации, отмечают авторы, пишет Медпортал. Исследования в этой области ведутся с 1960х годов и ранее продолжительность жизни таких животных не превышала нескольких месяцев.

Читайте такжеВ США будут пересаживать органы ВИЧ-инфицированных пациентов

Эксперимент проводился на пяти обезьянах. Собственное сердце животных не удалялось, а донорское было соединено с кровеносной системой животного-реципиента. Для трансплантации использовались органы генно-модифицированных свиней – они были изменены таким образом, чтобы минимизировать их отторжение иммунной системой обезьян. Кроме того, после пересадки животные получали иммуносупрессирующие препараты.

Читайте также14 европейских стран подписали конвенцию о запрете торговли человеческими органами

Авторы считают, что в скором времени сердца, легкие и печень свиней станет возможно пересаживать людям. В ближайшем будущем исследователи планируют провести бабуину полноценную пересадку сердца свиньи.