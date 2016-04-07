Продолжаются исследования по пересадке человеку сердца свиньи
Группа ученых во главе с Мохаммедом Мохуддином (Muhammad Mohiuddin) сообщила о том, что бабуины, которым были пересажены сердца свиней, прожили 945 дней.
Это своеобразный рекорд в ксенотрансплантации, отмечают авторы, пишет Медпортал. Исследования в этой области ведутся с 1960х годов и ранее продолжительность жизни таких животных не превышала нескольких месяцев.
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Эксперимент проводился на пяти обезьянах. Собственное сердце животных не удалялось, а донорское было соединено с кровеносной системой животного-реципиента. Для трансплантации использовались органы генно-модифицированных свиней – они были изменены таким образом, чтобы минимизировать их отторжение иммунной системой обезьян. Кроме того, после пересадки животные получали иммуносупрессирующие препараты.
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Авторы считают, что в скором времени сердца, легкие и печень свиней станет возможно пересаживать людям. В ближайшем будущем исследователи планируют провести бабуину полноценную пересадку сердца свиньи.