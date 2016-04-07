Кофе влияет на скорость реакции - исследование

Они провели небольшое исследование, в котором приняли участие 38 человек в возрасте от 55 лет до 91 года, пишет Медпортал. Перед началом эксперимента Канчан Шарма (Kanchan Sharma) и другие исследователи провели несколько тестов, в которых проверялась скорость реакции участников эксперимента и другие особенности их восприятия.

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После этого авторы попросили участников исследования на неделю отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин. Спустя неделю одной группе было предложено выпить чашку кофе с кофеином, а другой – чашку бескофеинового напитка, после чего каждый участник вновь прошел тесты.

Кофе действительно помог думать быстрее, а в тесте Струпа, в котором участникам предлагалось читать названия цветов, написанные разноцветными шрифтами (например, слово «красный» было написано желтым шрифтом), они показали гораздо лучшие результаты, чем те, кто пил кофе без кофеина.

Авторы, впрочем, подчеркивают, что выборка, на которой проводилось исследование, слишком мала, а для подтверждения полученных ими данных следует повторить эксперимент с большим количеством участников.